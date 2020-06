Cirque du Soleil har søgt om konkursbeskyttelse, fordi coronakrisen har ramt cirkusset hårdt på økonomien.

Coronakrisen har sendt det verdenskendte cirkus Cirque du Soleil helt i knæ, og cirkusset har nu søgt om konkursbeskyttelse ved en canadisk domstol.

Det oplyser selskabet bag, Cirque du Soleil Entertainment Group, i en pressemeddelelse.

Konkursbeskyttelse betyder, at Cirque du Soleil er i midlertidigt ly for kreditorer, som cirkusset skylder penge. En konkursbeskyttelse kan indebære, at gæld bliver annulleret til gengæld for salg af aktiver, eller at der bliver lavet en plan for at nedbringe gælden.

Coronakrisen har betydet, at cirkusset har måttet aflyse alle aktiviteter.

Dermed har der ingen shows været, og derfor har ledelsen været nødt til at søge om konkursbeskyttelse.

Cirque du Soleil har i 36 år leveret spektakulære cirkusshows verden over. Cirkusset har lavet en redningsplan og ifølge mediet Finans står 3500 mennesker til at miste jobbet, hvis det lykkes for cirkusset at overleve i en ny konstruktion.

