Alvorlige anklager rettes lige nu mod nogle af verdens største og mest berømte kaffekæder.

Et hold af britiske journalister på Channel 4 har undersøgt forholdene på de kaffefarme, der leverer bønner til blandt andre Nespresso og Starbucks.

Journalisterne undersøgte syv farme, som leverede til Nespresso, og fem, der leverer til Starbucks. Her kunne de dokumentere, hvordan børn helt ned til otte års alderen arbejdede på samtlige farme.

Det skriver The Guardian.

Børnene, viste det sig, arbejdede 40 timer om ugen under grufulde forhold - til en løn, som lige akkurat ville kunne købe dem en café latte om dagen.

Nogle af børnene fik en dagsløn svarende til cirka 43 kroner, mens andre fik 3 kroner om dagen.

De britiske journalister fortæller i en dokumentar, at børnene blev aflønnet ud fra vægten på sækken - og altså hvor mange kaffebønner de plukkede.

Nogle af sækkede vejede op til 45 kilo.

De britiske journalister præsenterede dokumentation for menneskerettighedsadvokat Oliver Holland. Advokaten påpegede, at børn, der arbejder 40 timer om ugen selvsagt umuligt kan passe en almindelig skolegang.

Konfronteret med anklagerne om at anvende børnearbejde til kaffeproduktion, udtaler Nespresso-direktør Guillaume Le Cunff:

»Nespresso har nultolerance overfor børnearbejde. Det er uacceptabelt. Hvor der er påstande om, at vores høje standarder ikke er opfyldt, handler vi straks. I dette tilfælde har vi igangsat en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvilke gårde der blev filmet, og om de leverer Nespresso,« siger han til Channel 4 og fortsætter:

»Vi vil ikke genoptage køb af kaffe fra gårde i dette område, før undersøgelsen er afsluttet.«