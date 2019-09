Det har været en sort uge for det konkursramte, britiske rejseselskab Thomas Cook.

Selvom markedet nu har én udbyder af pakkerejser mindre, så ændrer det ikke på efterspørgslen blandt de rejsende.

Og det hul i markedet kan ende som en stor gevinst for den tyske rejsearrangøren TUI.

Inden vinterhalvåret vil koncernen ifølge finansmediet Bloomberg udvide antallet af fly, fordi man forventer en større efterspørgsel på pakkerejser i kølvandet på konkurrentens konkurs.

»Vi vil forlænge nogle leasingaftaler, som ellers ville være udløbet, da vi forventer behovet for større kapacitet efter Thomas Cook,« siger topchef i TUI, Fritz Joussen.

Han fremhæver desuden, at konkurrentens kollaps skaber 'væsentlige muligheder' for de tilbageværende udbydere på markedet. I særdeleshed i England.

TUI, der er verdens største rejseselskab, angiver selv, at de på nuværende tidspunkt står for omkring 20 procent af det nordiske marked. På verdensplan har de omkring 20 millioner kunder årligt.

Da Fritz Joussen fra TUI bliver spurgt, hvad Thomas Cooks konkurs siger om rejseindustrien, svarer han, at »de selskaber, som formår at tilpasse sig, vil klare sig godt. Dem, der ikke gør, vil ikke.«

Helt generelt - også for TUI - handler det om at være »forsigtige«, fordi der er mange eksterne risiko.

Det britiske rejseselskab Thomas Cook gik efter 178 år i branchen konkurs natten til mandag.

Det gjorde, at 600.000 gæster strandede på deres ferier. Det ramte midlertidigt også mange Spies-rejsende, da det danske selskab er ejet af Thomas Cook.

Da det kun er moderselskabet og ikke datterselskabet, Spies, som er gået konkurs, er planen nu, at den danske rejsearrangør skal videreføres for, at driften kan fortsætte.