Kapitalfonden Blackrock er blevet en del af skandalen om massiv svindel med udbytteskat. Kontorer ransaget.

Den tyske anklagemyndighed har ransaget Blackrocks kontorer i München.

Dermed er verdens største kapitalfond blevet inddraget i en længerevarende undersøgelse af banker og virksomheder i forbindelse med skandalen om fusk med udbytteskat.

Det skriver Financial Times ifølge Ritzau Finans.

Blackrocks kontorer i München er blevet ransaget som en del af de tyske myndigheders dybdegående undersøgelse af en række finansielle virksomheder, der kan være involveret i den historiske sag om fusk med refusion af udbytteskat i Tyskland i årene 2007-2011.

Tyskland lukkede for et hul i lovgivningen i 2012, der muliggjorde svindlen, og landets finansminister, Olaf Scholz, meddelte i sidste uge, at Tyskland arbejder på at få pengene tilbage.

Ransagningen af Blackrocks kontorer kommer på et følsomt tidspunkt for München-afdelingens bestyrelsesformand, Friedrich Merz, der er kandidat til at efterfølge forbundskansler Angela Merkel som leder af CDU.

Kulegravning af udbyttesagen er desuden blevet igangsat i blandt andet Østrig og Danmark.

/ritzau/