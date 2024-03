Budweisers ejer omsatte i 2023 for 59,4 milliarder dollar svarende til 408 milliarder kroner, viser regnskab.

Verdens største bryggeri, der står bag ølmærker som Budweiser og Corona, løftede sidste år sin omsætning takket være prisstigninger.

Det viser bryggerigiganten AB Inbevs årsregnskab torsdag morgen.

Salget målt i antallet af liter øl faldt 1,7 procent, mens omsætningen modsat voksede med 7,8 procent til 59,4 milliarder dollar.

Det svarer til godt 408 milliarder kroner.

- Vores resultater er et vidnesbyrd om ølbranchens styrke, siger topchef Michel Doukeris i regnskabet.

De seneste års høje inflation har tvunget mange selskaber - eksempelvis bryggerier - til at hæve priserne for at være i stand til at få forretningen til at hænge sammen.

Omkostningerne til produktionen er nemlig fulgt med op.

I 2023 var prisstigningerne medvirkende til, at AB Inbev nu kan præsentere et overskud på knap 6,2 milliarder dollar.

Salget af eksempelvis Budweiser og Corona har på flere markeder oplevet solid vækst.

Men salget af øl i Nordamerika tabte totalt pusten sidste år med en tilbagegang i volumen på 12,1 procent. I Europa har salget ligeledes haft svære vilkår.

Begge markeder har været med til at begrænse AB Inbevs vokseværk.

Hos den danske konkurrent Carlsberg, som præsenterede sit årsregnskab tidligere i februar, blev nogenlunde samme historie fortalt.

Ølglade forbrugere holdt sig mere tilbage, men de højere priser holdt hånden under forretningen.

Carlsbergs omsætning voksede fra 70,3 milliarder kroner til 73,6 milliarder kroner.

Dermed er der fortsat et pænt stykke - i hvert fald målt på omsætning - op til AB Inbev.

Det danske bryggeri tabte modsat storebroren flere milliarder kroner i 2023.

Det skete som konsekvens af, at Carlsberg måtte give afkald på sin russiske forretning uden at få en krone ud af det.

Det var den russiske stat, som overtog kontrollen med datterselskabet Baltika i sommer.

/ritzau/