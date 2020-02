Der er drama nok til en solid amerikansk Hollywood-film i Amazon-stifterens Jeff Bezos' tætteste inderkreds.

Sagen er nemlig den, at mangemilliardæren er blevet sagsøgt, og det er ikke 'bare' af en konkurrent, men af sin kærestes bror.

Det skriver flere amerikanske medier ifølge Finans.

Årsagen skal findes i de billeder af Jeff Bezos penis, der for mere end et år siden så offentlighedens lys.

Jeff Bezos og den nye kæreste Lauren Sanchez. Det er hendes bror, der har sagsøgt Amazon-stifteren.

Jeff Bezos havde sendt billederne til sin daværende elskerinde og nuværende kæreste, Lauren Sanchez, men af omveje var de altså pludseligt havnet i de forkerte hænder.

Og der fik mangemilliardæren hurtigt en klar mistanke.

Han fik sin sikkerhedschef til at undersøge sagen, og til syvende og sidst var konklusionen, at det måtte være Lauren Sanchez' bror, Michael Sanchez, der stod bag delingen.

Jeff Bezos mente endda at vide, at broderen havde fået 200.000 dollars for sende billederne til mediet The National Enquirer.

Og det er altså den anklage, der nu danner rammen om et sagsanlæg.

Kæresten bror, Michael Sanchez, fastholder nemlig, at han ikke har noget med billedelækket at gøre, og at Jeff Bezos har spredt falske rygter.

Derfor har han valgt at trække ham i retten.

Ifølge Bloombergs Billionaires Index er Jeff Bezos, der har stiftet Amazon, god for 129,5 milliarder dollar.