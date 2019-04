Danmark er et lille land, og det er derfor også passende, at vi både har haft 'verdens mindste kaffebar' og 'verdens mindste hotel'. I dag åbner også verdens mindste restaurant på Frederiksberg.

Restauranten 1:1 har ligesom det mindste hotel udelukkende plads til en enkelt gæst af gangen.

Det skriver Coop Danmark i en pressemeddelelse.

Verdens mindste restaurant åbner mandag 29. april og serverer måltider for én i en begrænset periode på Gl. Kongevej 139 på Frederiksberg. Konceptet er stablet på benene af kokken William Milsted og Irma.

»Måltidet er et vigtigt, tilbagevendende holdepunkt i vores hverdag. Vi skal prioritere måltidet - også når vi har så travlt, at vi ikke har tiden til at gå køkkenet, eller når vi spiser alene,« siger William Milsted.

»Restaurant 1:1 skal være en intens sanseoplevelse, der netop indkapsler dette. Du spiser alene og kan koncentrere dig fuldt ud om dit måltid og samtidig bliver du gjort bevidst om, at en "færdigret" godt kan smage hjemmelavet, hvis den er tilberedt rigtigt.«

Det serverer restauranten Menu Fast menu: - Teriyaki kylling, LETZ Sushi - Svampe bygotto, GRØD x Hanegal - Thaisuppe m. kokos, Cofoco - Gul daal, Meyers - Grøntsagsragout, LêLê 5 x dagens ret, som skifter hver dag: Man: Cassoulet, Cofoco Tirs: Ramen, Cofoco Ons: Ratatouille, Cofoco Tors: Grøn daal, GRØD x Hanegal Fre: Vegetar congee, GRØD x Hanegal Dessert: Panna cotta chokolade, Wooden Spoon Pana cotte caramel, Wooden Spoon

Med restauranten ønsker de at sætte fokus på, at danskernes travle madvaner ikke nødvendigvis hænger sammen med dårlig kvalitet. Restauranten vil servere Irmas egne To-Go-retter som middag, og maden er udviklet i samarbejde med blandt andre Cofoco, Lê Lê, Letz Sushi, GrødxHanegal og Meyers.

På Restaurant 1:1 er der plads til én siddende gæst samt en tjener og kok. Maden er gratis, men alle reservationer er allerede booket.