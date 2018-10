Ved udgangen af maj næste år lukker det verdensomspændende kreditkort Diners Club sin forretning i Norden.

Det er snart slut med at svinge Diners Club-kortet, når man vil betale i forretninger i både Danmark, Sverige og Norge.

»Efter mange års godt samarbejde med vores medlemmer har vi desværre besluttet os for at lukke vores kortvirksomhed for Diners Club i Danmark fra den 31. maj 2019. Indtil da kan du bruge dit kort, præcis som du plejer. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål og svar om, hvad der gælder for dig og dit kort,« skriver selskabet på sin danske hjemmeside.

Lignende beskeder er at finde på kortselskabets svenske og norske hjemmesider, mens finnerne som de eneste i Norden fortsat kan få fingre i kortet, der har udmærket sig ved ikke at have nogen øvre købsgrænse, hvad enten man bruger det herhjemme eller i udlandet.

I Norden er det den svenske bank SEB, der har licensen til at udbyde kortet, der har omkring en halv million kunder fordelt på de nordiske lande.

Banken vil nu i stedet fokusere på MasterCard.

Det skyldes »øget regulering af og konkurrence på kortmarkedet,« skriver selskabet.

Diners Club blev skabt i 1949 af forretningsmanden Frank McNamara, der ikke kunne betale en middag på en restaurant, fordi han havde glemt sin pung.

Han fik idéen til et kort, som man kunne bruge til at betale for sine restaurantbesøg med - deraf navnet Diners Club.

Det har ikke været nogen dårlig forretning.

I mange år var kortvirksomheden ejet af den amerikanske bank Citigroup, som i april 2008 solgte den for lige over en milliard kroner til et andet amerikansk selskab, Discover Financial.

Ifølge Diners Club International kan kortet i dag bruges i omkring 9 millioner butikker i over 200 lande verden over.