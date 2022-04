Hvis du har planer om at få fingrene i en ny bil i år, så skal du til at skynde dig.

For ventetiden er lang og priserne skyhøje i takt med, at efterspørgslen stiger.

Sådan lyder det fra Danmarks største bilkoncern Semler Gruppen ifølge Finans.

Og for visse typer biler er det ved at være sidste udkald – hvert fald hvis du skal have fat i en i år.

Leveringstiden på en ny bil er lige nu i gennemsnit mellem syv og ni måneder – og for nogle modeller endnu længere.

Det er særligt elbilerne, der er lang ventetid på, og det er også dem, kunderne helst vil have.

Først var det coronakrisen, der var skyld i de månedlange ventetider, men nu er det krigen i Ukraine, der får skylden.

»Der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine har sat sine spor på leveringssituationen,« fortæller Lars Kornelius, administrerende direktør for Semler Mobility Import til Finans.

Semler Gruppen importerer biler fra forhandlere som eksempelvis Volkswagen, som indtil nu har haft fabrikker i Rusland, der er blevet lukket ned efter krigen. Ifølge Lars Kornelius efterlader man mellem 200 og 300 milliarder kroner bag sig per fabrik.