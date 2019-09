Minister bør undersøge om sag fra Kastrup Lufthavn er udtryk for et bredere fænomen, mener Venstre.

Oppositionspartiet Venstre vil have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at sætte gang i en afdækning af, hvor udbredt et problem det er, at medlemmer af forskellige fagforeninger presses til at skifte til en anden fagforening.

Det siger beskæftigelsesordfører i Venstre Hans Andersen. Hans ønske er en direkte udløber af en sag om en vikar blandt SAS Ground Handling, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn.

Her er vikaren sygemeldt efter trusler fra kolleger, der ville have ham til at skifte fagforening fra IDA til 3F.

- Vi skal have afdækket, hvilket omfang det har. Hvor mange mennesker bliver hvert år fyret eller siger op, fordi de ikke ønsker at være medlem af en bestemt fagforening, spørger Hans Andersen.

Han forklarer, at han på baggrund af samtaler med andre fagforeninger og tidligere sager i medierne har grund til at tro, at der er tale om mere end et enkelt tilfælde.

- Når man snakker med andre fagforeninger, er det et stort tal blandt deres medlemmer, som ringer og siger deres medlemskab op for at melde sig ind et andet sted. For ellers kan man ikke fortsætte på sin arbejdsplads, siger han.

- SAS Ground Handling er jo ikke den eneste arbejdsplads, hvor vi har hørt om problemer med at overholde loven om foreningsfrihed.

Ifølge Hans Andersen må ministeren selv finde ud af, hvem der skal stå for den afdækning. Han synes dog, at det vil være "oplagt" at lade Arbejdstilsynet stå for den.

/ritzau/