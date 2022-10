Lyt til artiklen

Seks venner fik en god idé.

Den handlede de på. Og fem år senere er den blevet op mod en milliard kroner værd.

Ghost Ship Games blev skabt af seks venner i 2016, og på fem år er det danske spilfirma gået fra at være en start up-virksomhed til at være mange millioner værd. Det skriver Finans.

De seks partnere har nemlig tilsammen fået 528 millioner kroner, da de i juli 2021 – hvor de i øvrigt kunne fejre fem års jubilæum – solgte virksomheden.

Salget gik til svenske Embracer, som allerede var en del af ejerkredsen.

»Det er jo helt vildt at tænke på, at vi startede fra nul for bare fem år siden, og at vi er nået hertil i dag,« sagde Søren Lundgaard, direktør for Ghost Ship Games, i forbindelse med salget, til Finans.

Ifølge mediet kan Ghost Ship Games have ramt en værdi på over en milliard kroner på de fem år, da den samlede værdi af firmaet er svær at fastslå, fordi de seks venner ikke har oplyst deres ejerandel ved salget – men som et spænd fra 50 til 66 procent.