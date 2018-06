En person nær Ruslands præsident har overført penge via Danske Banks skandaleramte estiske filial.

København. Sergej Roldugin, der er gudfar til den russiske præsident Vladimir Putins datter, er blevet forbundet til et firma, som skulle have modtaget 6,5 millioner euro - 48,42 millioner kroner - fra Danske Banks skandaleramte estiske filial.

Det skriver dagbladet Børsen.

Børsen er kommet i besiddelse af kontoudtog, som viser, at der i 2008 blev overført 6,5 millioner euro fra en konto i banken til selskabet Delco Networks.

Ifølge lækkede papirer fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, de såkaldte Panama Papers, er firmaet tæt knyttet til Sergej Roldugin.

Firmaet er yderligere sat i forbindelse med den såkaldte Magnitskij-sag. Her blev 230 millioner dollar - 1452 millioner kroner - angiveligt stjålet fra den russiske stat og ført ud af Rusland gennem flere internationale banker.

Ifølge dokumenter, der blev offentliggjort i forbindelse med Magnitskij-sagen, var begrundelsen for overførslen fra Danske Bank-kontoen til Delco Networks, at den var betaling for et aktiekøb.

En begrundelse, der også er blevet brugt i en række andre transaktioner relateret til sagen.

Danske Bank har ikke over for Børsen ønsket at kommentere transaktioner foretaget af kunder i den estiske filial.

Men pressechef Kenni Leth understreger dog i et mailsvar til avisen, at Danske Bank forsat ønsker at komme til bunds i sagen og derfor har igangsat en grundig undersøgelse af alle kunder i filialen fra 2007-2015, som banken nu afventer resultaterne fra.

Da Panama Papers-skandalen eksploderede, afviste Sergej Roldugin over for flere russiske og internationale medier, at de penge, han havde modtaget, skulle stamme fra kriminalitet.

Han sagde i stedet, at pengene kom fra venner. Også Vladimir Putins fætter Igor Putin og den russiske efterretningstjeneste er tidligere af Berlingske blevet sat i forbindelse med Danske Banks estiske filial, som de angiveligt brugte til hvidvask.

/ritzau/