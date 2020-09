I løbet af foråret vil vinduesvirksomheden Velux lukke en fabrik, der producerer trækomponenter, i Skærbæk i Sønderjylland.

I den forbindelse vil 130 stillinger blive nedlagt.

Det skriver Finans.

»Det er svære overvejelser, men da vi har overkapacitet på trækomponenter, er vi nødt til at tilpasse vores kapacitet for hele tiden at være konkurrencedygtige,« siger Velux’ pressechef, Jens Bekke, i en pressemeddelelse.

Videre forklarer han ifølge Finans, at man vil forsøge at hjælpe de berørte medarbejdere videre.

Man forventer også, at nogle af de medarbejdere, der står til at miste deres arbejde i forbindelse med fabriksnedlukningen, vil få tilbudt et andet job i virksomheden.

Ifølge Finans oplyses det, at nedlukningen af fabrikken og afskedigelserne ikke skyldes coronaudbruddet.

I alt har Velux 27 fabrikker fordelt på 10 lande.