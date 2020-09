Velux vil stoppe med at producere på sin fabrik i Skærbæk, hvor der i dag er ansat 130.

Det oplyser Velux i en pressemeddelelse. Fabrikken fremstiller trækomponenter, men det skal i fremtiden gøres på andre af Velux' fabrikker.

- Det er svære overvejelser, men da vi har overkapacitet på trækomponenter, er vi nødt til at tilpasse vores produktion for hele tiden at være konkurrencedygtige, siger pressechef Jens Bekke.

Velux forventer, at nogle af de ansatte kan få job andre steder i koncernen.

