Det danske selskab bag de kendte tøjmærker Tiger of Sweden og By Malene Birger har fået en kæmpe økonomisk lussing under coronakrisen.

Det var en meget fåmælt ejer, der tog telefonen, da Børsen ringede ham op.

»Jeg ønsker egentlig ikke at kommentere det. Jeg er ikke klar til at uddybe det,« siger ejer og modemand Niels Martinsen.

Han må således snart se frem til at æde et trecifret millionunderskud i sit og datterens investeringsselskab Friheden Invest A/S, som ejer tøjvirksomheden IC Group, der står bag de kendte modemærker Tiger of Sweden og By Malene Birger.

For regnskabet for Friheden Invest viser et underskud på omkring 151 millioner kroner. Tallene dækker det forskudte regnskabsår 2019/20, der løber til og med juni.

Niels Martinsen skal sluge et ordentlig millionunderskud. Foto: Erik Refner Vis mere Niels Martinsen skal sluge et ordentlig millionunderskud. Foto: Erik Refner

Niels Martinsen fortæller, at underskuddet i selskabet – ikke overraskende – skyldes, at forretningen var hårdt ramt af coronanedlukningen tilbage i foråret.

Det er ikke første gang, at Friheden Invest taber et større millionbeløb. Et holdingfirma, som Niels Martinsen ejer sammen med sin datter.

I 2019 lykkedes det Niels Martinsen at afnotere tøjvirksomheden IC Group, men selskabets første år uden at være børsnoteret forløb langt fra som forventet.

Tøjkoncernen IC Group har gennem en længere årrække ejet en række forskellige kendte brands, men står nu tilbage med Tiger of Sweden og By Malene Birger efter, at man blandt andet solgte Peak Performance til finske Amer Sports Corporation for tæt på to milliarder kroner tilbage i 2018.