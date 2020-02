Den velgørende fond Børns Velfærd har samlet millioner ind under det hjertelige påskud af at ville vende børn og unges mistrivsel til trivsel.

Men kun fire procent af de over tyve millioner indsamlede kroner er blevet brugt på projekter i overensstemmelse med fondens formål.

Det kan DR afsløre.

Pengene er især samlet ind hos danske virksomheder, som har troet, at de gav penge til et godt formål.

Har du doneret penge til Børns Velfærd? Eller ved du mere om sagen? Så skriv til B.T. på 1929@bt.dk.

Det står særlig grelt til i regnskabet for 2017/2018.

Her er kun 1.765 kroner - svarende til under en promille af årets indsamlede 2,3 millioner kroner- blevet uddelt, skriver DR.

De resterende 99.9 procent af de indsamlede penge er i stedet brugt på administrative udgifter. Og det er under denne post, at det ser mistænkeligt ud.

Den største udgift er nemlig provision til det callcenter, der har indsamlet pengene hos de danske virksomheder. Og dette callcenter er ejet af fondens egen stifter, Morten Egelund.

Ydermere kan DR afsløre, at callcenteret får betalt huslejen af de indsamlede midler.

Det vækker mistanke om, at pengene er indsamlet for at berige fondens ejere i stedet for at hjælpe børn og unge, der mistrives.

»Det ser absolut ikke ud til, at de gør det for at hjælpe børnene - det ser ud som om, det er for at hjælpe dem selv,« siger revisor Torbjørn Helmo Madsen, der har gennemgået regnskaberne, til DR.

De høje omkostninger og meget lave udbetalinger til formålet har fået Civilstyrelsen under Justitsministeriet til at skride til handling.

Det er den styrelse, der har ansvar for tilsyn med de danske fonde, og de har 'med øjeblikkelig' virkning fyret bestyrelsen, skriver DR.

Ingen af de fyrede bestyrelsesmedlemmer har villet stille op til interview hos DR.

Men de har skrevet i en mail til mediet, at de er uenige i styrelsens beslutning. Og at de nu har overdraget fondens materiale til en nærmere gennemgang hos den advokat, der er indsat af myndighederne til at undersøge fonden.