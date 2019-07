Hvis temperaturerne overstiger 30 grader i lastbiler med svin og andre dyr, må dyretransporter ikke køre i EU.

Med temperaturer i underkanten af de 40 grader flere steder i både Vest- og Sydeuropa må lastbilchauffører i Danmark tænke sig om en ekstra gang, inden de kører ud af landet med svin, kyllinger og andre levende dyr.

For hvis det ikke er muligt at holde temperaturen i en dyretransport under 30 grader, må man ikke køre med dyr i EU. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Høje temperaturer, der har ramt blandt andet Tyskland, Belgien og Frankrig, betyder derfor, at mange dyretransporter i Danmark må vente med at køre, til køligere vejr strømmer ind over Europa igen.

Det forklarer chefkonsulent i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

- Det gælder primært de lange transporter, der går ned gennem Tyskland og eventuelt skal til Italien eller Frankrig - altså de områder i Europa, hvor det er enormt varmt lige nu. Transporter dertil kan vi ikke køre nu, siger han.

Dyretransporter, der har installeret køleanlæg, må gerne køre gennem områder med høje lufttemperaturer. Der er bare ikke mange lastbiler i Danmark, der har mulighed for at nedkøle luften i lasten, påpeger Stig Mellergaard.

Transport af svin og andre dyr kan i de fleste tilfælde godt foregå i Danmark, selv om dagtemperaturerne herhjemme skulle overstige de 30 grader.

- Afstandene er små i Danmark, og ofte vil man kunne gennemføre transporten uden for de varme timer midt på dagen, siger chefkonsulenten.

Han forklarer, at varmen især er belastende for svin, fordi de ikke har svedkirtler i huden. Nogle lastbiler har sprinkleranlæg, der kan nedkøle dyrene, men mange har ikke.

- Så de kan ikke svede, og det gør selvfølgelig, at de kan blive overophedede. Mit indtryk er dog, at svin kan tåle rimeligt meget, når de ikke bevæger sig. Hvis lastbilen holder stille - eksempelvis i en kø - kan det dog virkelig komme til at koge inde hos dyrene, siger Stig Mellergaard.

Fødevarestyrelsen laver stikprøvekontroller for at sikre, at transportfirmaer har styr på dyrevelfærden - også under særligt varmt vejr.

Lastbilchauffører skal blandt andet føre logbog over deres kørsel under lange ture. Herudfra vil styrelsen kunne kontrollere, i hvilke områder dyretransporterne har kørt - og hvornår. Desuden er der temperaturfølere på lastbilerne, som Fødevarestyrelsen kan kontrollere.

- Hvis reglerne viser sig at være blevet overtrådt, kan vi give en indskærpelse, hvis det er første gang. Og ved gentagne tilfælde fører det til en politianmeldelse, siger Stig Mellergaard.

Fødevarestyrelsen er i løbende dialog med transportbranchen om vejrforholdene i Europa.

/ritzau/