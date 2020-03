Når der falder mindre sne, men mere regn i Norge og Sverige, som det har været tilfældet denne sæson, så har det en direkte betydning for priserne på strømmen her i Danmark.

Priserne bliver nemlig lavere, og ifølge DR er priserne på rå strøm siden nytår faldet til en tredjedel.

Det bemærkelsesværdige prisfald skyldes, at en stor del af den strøm, vi får fra vores stikkontakter, stammer fra vandkraft i Norge og Sverige.

Når vinterens sne smelter, og smeltevandet ophober sig i søerne, er vandkraften især aller højest.

Grundet sæsonens varme vinter er der dog i stedet for sne faldet meget regn, og derfor må man allerede nu lukke vandet ud af søerne.

Derfor producerer man altså en betydelig mængde vandkraft i Norge, forklarer Kasper Lind Christensen, som er afdelingsleder hos forsyningsselskabet EWII til DR, og jo større udbuddet er, jo lavere bliver priserne.

Det er ikke kun regnen, der sænker priserne i bund.

Også det voldsomme blæsevejr, som har haft sit tag i Norden over vintersæsonen sætter sit præg på strømpriserne, skriver DR.

I Sverige og Norge er der det seneste år blevet sat mange vindmøller op, og de har været på overarbejde denne vinter.

»Når vi har et scenarie, hvor vi både får rigtig meget vand, og der samtidig har været mange blæsevejrsdage, hvor der bliver produceret rigtig meget vindstrøm, så får vi en stor overproduktion af strøm i forhold til forbruget,« forklarer Kasper Lind Christensen til DR.

Ifølge DR har der decideret været dage, hvor producenter af strøm måtte betale for at komme af med det - de såkaldte negative priser.

Det, beskriver Kasper Lind Christensen, er »usædvanligt«. Han forklarer, at man normalt ser de lave priser om sommeren og ikke om vinteren, som vi gør nu.

Prisfaldet vil primært kunne mærkes hos personer med et højt forbrug af strøm, så bruger du mere en 4.000 kilowatt-timer om året - til for eksempel el-opvarmning af pool og spa ud over dit hus, vil du især kunne mærke det på pengepungen.

Kasper Lind Christensen fortæller til DR, at de lave priser formentlig vil vare de næste par måneder frem.