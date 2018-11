Milliardær sætter sig i spidsen for isenkramkæden Imerco efter et resultatmæssigt dårligt år.

Den varme og solrige sommer har kostet penge for isenkramkæden Imerco, der nu sætter gang i en større rokade i selskabets bestyrelse.

Ejendomsmilliardæren Mikael Goldschmidt, der ejer Imerco, har indsat sig selv som formand for bestyrelsen. Derudover indtræder fire nye medlemmer.

'Vi er Danmarks største inden for vores branche, og vi har sat os meget ambitiøse mål for i fremtiden at være på forkant med den digitale udvikling,' siger Mikael Goldschmidt i en pressemeddelelse.

'Vi har derfor besluttet at gennemføre et generationsskifte i bestyrelsen, der sammen med ledelsen arbejder bedst, når ejeren er helt tæt på,' siger han.

Imerco er Danmarks største isenkramkæde. Den har flere end 180 butikker fordelt over hele landet. Kæden har en omsætning på 1,5 milliarder kroner om året.

Imerco havde sidste år et underskud på 7,3 millioner kroner. Der er udsigt til underskud igen i år.

'Fire måneders hedebølge i sommeren 2018, hvor folk var på stranden og ikke ude at handle, har kostet på top- og bundlinje. Det bliver svært at indhente, så også derfor haster det nu gevaldigt med at udrulle vores ambitiøse planer, så vi kan se frem til et godt resultat for 2019,' siger Mikael Goldschmidt.

De nye medlemmer i bestyrelsen er Sofie Lindahl-Jessen, direktør for tøjfirmaet Saint-Tropez, Majken Pape, direktør for Skousen, samt Jens Høgsted, der tidligere har været direktør for Sportsmaster.

Derudover er Mikael Goldschmidts datter, Anne-Sofie Goldschmidt, trådt ind i bestyrelsen.

/ritzau/