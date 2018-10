Engang var Sears USAs største varehuskæde. I dag er kæden i overhængende fare for at blive begæret konkurs inden for få dage. Det skriver Finans.

Sears har hyret rådgivere til at hjælpe med planlægningen af en konkursbegæring forud for en stor gældsfrist i næste uge.

Det fortæller kilder til både Wall Street Journal og CNBC.

Varehuskæden skal afdrage på en gæld på svimlende 900 millioner kroner mandag i næste uge.

Varehuskæden Sears er på randen til konkurs. Foto: MARK BLINCH

Problemet er bare, at Sears ikke har de penge, som kæden skal afdrage.

Ifølge CNBC har Sears kontaktet banker for at skaffe finansiering, der kan holde varehuskæden kørende under en eventuel konkursproces.

Derfor kan konkursbegæring allerede blive indgivet i næste uge.

Sears har i årevis kæmpet med massive underskud og en gæld, som har hobet sig kraftigt op.

Ligesom de fleste i Norden kender Ikea, vil de fleste på det nordamerikanske kontinent være bekendt med Sears, der har synliggjort sig selv med gigantiske varehuse på helt op mod 75.000 kvadratmeter.

I oktober 2017 lukkede Sears samtlige af sine 166 varehuse i Canada. Godt 12.000 ansatte mistede deres arbejde som følge af lukningen.

Sears' mange butikker i Canada tabte dagligt penge på at holde åbent.