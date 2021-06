Der er vendt op og ned på det amerikanske bilmarked.

Normalt er det sådan, at en brugt og lidt ældre bilmodel taber værdi. Men det er der vendt om på nu.

For coronakrisen og mangel på chips i bilindustrien har fået priserne på særligt efterspurgte modeller til at ligge højere end den oprindelige salgspris. Det skriver Finans.

Det gælder eksempelvis for bilmærket Toyota Tacoma SR truck fra 2019, der fra ny kostede 29.000 dollars – knap 180.500 kroner.

Men her to år senere bliver den købt af bilforhandlere på deres aktioner for 30.000 dollars og solgt videre til kunder for 33.000 dollars – omkring 205.500 danske kroner.

»Bilmarkedet opfører sig virkelig mærkeligt lige nu. Forhandlerne mangler biler, så de betaler mange penge for at sikre sig at have nogle biler at sælge,« siger Alex Yurchenko, der er senior vice president hos Black Book, der følger salget af biler og lastbiler, til Finans.

Alex Yurchenko har desuden identificeret yderligere 73 bilmodeller, som er mellem et og tre år gamle, der alle ligger højere end den originale salgspris. Mange af modellerne var dyre pickup trucks og SUV'er.

Det seneste år er priserne på brugte biler i gennemsnit steget med 30 pct. Det har skabt situationer, hvor særligt efterspurgte biler bliver solgt for en højere pris, end da de var helt nye.

Udviklingen, som mange kalder for »crazy«, begyndte allerede i april og maj sidste år, hvor flere bilfabrikker blev tvunget til at lukke produktionen ned i otte uger på grund af coronarestriktioner. Det fik varelagrene til at svinde ind, mens kunderne begyndte at opsøge brugtbilmarkedet.