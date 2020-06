Forbrugerombudsmanden politianmelder en stribe selskaber i en omfangsrig sag om ulovligt telefonsalg og grov vildledning. Klagerne er væltet ind, og nu advares der mod de løgnagtige strømsælgere.

Der er god grund til at være på vagt, hvis du får et opkald fra Dansk Strøm Analyse, Statens Strøm Analyse eller andre, der tilbyder et uvildigt pristjek af strøm, der tilmed kan give dig grøn energi i stikkontakterne.

Advarslen kommer fra Forbrugerombudsmanden, som nu igen slår ned på brodne kar i energibranchen - denne gang med politianmeldelser af selskabet Velkommen A/S og fire underleverandører.

Det sker efter, at op mod 200 forbrugere på kort tid har klaget til Forbrugerombudsmanden over opkaldene, skriver Jyllands-Posten.

»De bruger exceptionelt grove salgsmetoder, bl.a. ved at sige, at de ringer på vegne af offentlige institutioner. Det er bevidst vildledning af forbrugerne,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, der betegner sagen som den værste både i omfang og grovhed, som hun har haft om ulovligt telefonsalg.

Afdelingschef Kamilla Thingvad, Dansk Energi, betegner de beskidte kneb i energibranchen for 'cowboymetoder'. Men hos Ewii konstaterer direktør Lars Bonderup Bjørn, at der fortsat svindles systematisk, og Blue Energy har netop stævnet Velkommen A/S i en forbudssag i Sø- og Handelsretten.

»Det er så groft, at nogen har samvittighed til det her. Vi vil have det stoppet,« siger Mathias Christensen, partner og kommerciel direktør i Blue Energy.

Direktør Martin Sakran, Velkommen A/S, fralægger sig i et skriftligt svar ansvaret for vildledningen. Han forklarer, at en underleverandør har foretaget opkaldene, og at underleverandøren nu er opsagt. Han oplyser desuden, at Velkommen har stævnet Blue Energy for at få konkurrentens beskyldninger manet i jorden.