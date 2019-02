Pensionsselskaberne skal give korrekt information til kunder, der vil skifte selskab, mener Finanstilsynet.

Hvis en pensionskunde ønsker at skifte selskab, skal han eller hun have korrekt information.

Sådan lyder det fra Finanstilsynet. Den løftede pegefinger kommer efter en konkret sag fra AP Pension, der gav vildledende information til kunder på vej væk.

- Vi ønsker at sende et klart signal til pensionsbranchen om, at kunderne skal kunne stole på rigtigheden og sagligheden af de informationer, som selskaberne giver, siger Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets kontor for forbrugerspørgsmål i en pressemeddelelse.

I den konkrete sag skrev AP Pension til sine kunder, at de ville skulle betale en procent af deres pensionsopsparing, hvis de skiftede selskab.

Der stod også, at kunderne ville gå glip af fremtidige bonusser, som på det tidspunkt ikke var besluttet. Begge dele var vildledende.

AP Pension har over for Finanstilsynet erkendt, at de to advarsler til kunderne ikke har fuldt selskabets standarder.

Pensionsselskabet har derfor fået tre påtaler. Det skal nu tage fat i de kunder, der afstod fra at skifte selskab og rådgive dem om, hvilke muligheder og rettigheder de kan have mistet.

Ifølge Finanstilsynet har selskaberne i pensionsbranchen en strategi for at fastholde opsparinger hos de kunder, der skifter selskab.

Derfor er der behov at understrege, at kunderne skal have en god behandling. Også selv om de er på vej ud af døren.

- Sagen her understreger nødvendigheden af, at der kommer retningslinjer på området til at sikre, at kunderne får en redelig og loyal behandling, siger Ulla Brøns Petersen.

Der har også været andre eksempler med selskaber, som har gjort en ihærdig indsats for at holde kunderne om bord.

Erhvervsmediet Finans har tidligere beskrevet, at Danica Pension - der er ejet af Danske Bank - aktivt har fodsøgt at advare kunder mod at skifte.

/ritzau/