Når virksomheder bliver solgt, tager danske banker større risiko end tidligere. Det vurderer Finanstilsynet.

Når en virksomhed bliver solgt og kommer på nye hænder, tager de store danske banker højere risici end tidligere.

Sådan lyder det fra Finanstilsynet, der beder bankerne om at stramme op, når de låner penge til den type handler.

Køb af virksomheder bliver ofte finansieret ved, at køberen - for eksempel en kapitalfond eller en pensionskasse - låner penge i banken i stedet for selv at lægge hele beløbet.

- Investorerne har en naturlig interesse i at gældsgeare (gældsætte, red.) virksomhederne højt og begrænse afviklingen af lånet, siger Kristian Vie Madsen, der er vicedirektør i Finanstilsynet.

- Det kan give investorerne et større afkast, fordi deres investering bliver forholdsmæssigt mindre, men det øger bankernes risiko som långivere, siger han i en pressemeddelelse.

Bankerne skal derfor være lidt skarpere på, om pengene i sidste ende kan blive betalt tilbage.

Tilsynet påpeger, at bankerne i mange tilfælde lægger for meget vægt på købernes forventninger til virksomhedernes fremtidige indtjening.

Bankerne bør supplere med deres egne analyser. De skal for eksempel belyse, om lånet kan blive betalt tilbage, hvis det ikke går så godt som forventet.

- Det vil være relevant at se på, om den aftalte afvikling af lånet vil kunne ske, hvis virksomhedens økonomiske resultater forbliver uændrede, siger Kristian Vie Madsen.

Den løftede pegefinger kommer efter en undersøgelse, hvor tilsynet har haft kig på seks banker.

Det var Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, SEB og Sydbank.

Tilsynet vurderer, at Nykredit har højere risiko end andre banker ved lån til køb af virksomheder.

Jyske Bank tager højere risici end de øvrige banker ved lån til mindre handler med virksomheder.

Vurderingen er dog baseret på et begrænset antal lånesager. Det skriver Finanstilsynet.

/ritzau/