De negative renter er med til at lægge et hidtil uset pres på danske banker, siger Finanstilsynets direktør.

De danske banker presses af rekordlave renter i øjeblikket, og det er med til at sætte dem i en alvorlig situation.

Sådan lyder det fra fra Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, som er vagthund for hele den finansielle sektor i Danmark, ifølge Berlingske.

Et af de forhold, som gør direktøren mest nervøs, er de rekordlave renter.

- Det rentemiljø, vi lever i, har vi aldrig prøvet før.

- Vi er i en situation, hvor udsigterne for bankerne er alvorlige, siger han til avisen.

Siden starten af 2014 har den toneangivende rente i Nationalbanken, der er bankernes bank, været negativ.

Det betyder, at det koster penge for de danske banker, når kunderne bare lader deres opsparinger stå og samle støv.

Som en reaktion på det har flere banker varslet negative renter over for kunder med indeståender for over 750.000 kroner.

Foreløbig deler bankerne altså kun regningen med de velhavende kunder. Men ifølge flere analytikere kan grænsen på 750.000 kroner sættes længere ned, skriver Berlingske.

- Indførelsen af negative renter for private kunder er et godt eksempel på nogle af de tiltag, bankerne griber til, som de ikke før havde forestillet sig, fordi de er så pressede, siger Jesper Berg.

Han understreger, at bankerne ikke er udfordret på en måde, "så de er i en finansiel krise, hvor det pludselig kan gå galt".

- Men den nuværende situation betyder, at bankerne bliver langsomt kvalt.

- De er derfor nødt til at overveje, hvilke instrumenter de kan trække i for at justere deres forretningsmodel, siger tilsynsdirektøren til avisen.

Samme vurdering har Jesper Rangvid, professor fra Copenhagen Business School, som blandt andet har stået i spidsen for det udvalg, der blev nedsat i 2012 for at analysere årsagerne til finanskrisen.

Han siger til avisen, at bankerne ikke er pressede på en måde, der ligner det, man så op til seneste finanskrise.

Men han nævner, at man i stedet ser, at bankernes gennemsnitlige overskud og forrentning, som alle virksomheder skal levere for at være sunde på den lange bane, er under pres.

Ifølge en opgørelse fra Berlingske har Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord, Nordea og Nykredit Bank tilsammen tjent mindre i de første ni måneder af i år, end i den tilsvarende periode både sidste år og forrige år.

/ritzau/