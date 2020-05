»Bryggeriindustrien står foran sin hårdeste periode i mands minde. Supermarkedssalg sørger for, at vi får nogle penge ind, men det er stadig en katastrofe.«

Så kontant er udmeldingen fra topchef i Carlsberg, Cees ’t Hart.

Godt nok er værtshusene igen åbne, og ølhanerne igen klar til at fylde ølkrus til randen til glæde for ølglade gæster, men ifølge Finans vil der gå måneder - måske endda år - før vi igen drikker øl, som vi gjorde før.

Og det har altså store konsekvenser for især de europæiske bryggerier.

Det er især afstandskravene på restauranter og barer, der er rod til bryggeriernes økonomiske problemer.

Ligeledes er mange af de store begivenheder, hvor øl spiller en væsentlig rolle, aflyst.

Det gælder eksempelvis fodboldkampe, som foreløbigt skal finde sted uden tilskuere, samt musikestivaller, hvor en koncertgænger sjældent ses uden en fadøl i hånden.

Salg af øl i restauranter, barer og cafeer står for omkring halvdelen af de store bryggeriers omsætning i Europa, skriver Finans.

Bryggeriernes regnskaber for første kvartal viser da også, ifølge Finans, at store bryggerier som AB Inbev, Carlsberg og Asahi oplever noget, der minder om et decideret kollaps i salget.

Hos japanske Asahi er driftsoverskuddet i første kvartal faldet med 72 pct., mens AB Inbev - også kendt som Budweiser - har mistet halvdelen af sin markedsværdi.

Desuden er Heineken-aktien nede med 24 pct. og Carlsberg med 20 pct., skriver Finans.

I Storbritannien forudser The British Beer and Pub Association desuden, at 40 pct. af Storbritanniens 47.000 pub’er aldrig vil åbne igen efter krisen, hvis ikke regeringen giver støtte med hjælpepakker til de hårdt ramte udskænkningssteder.