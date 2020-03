Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) siger til finans.dk, at PostNord frifindes for anklager.

En ekstern revisionsundersøgelse har afkræftet en række alvorlige beskyldninger om urent trav i PostNord.

Det siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) til finans.dk.

- Resultatet foreligger nu, og den klare konklusion er, at alle påstande er blevet afvist.

- Det er jeg naturligvis glad for, for det er beskyldninger, som vi ikke bare kan have hængende i luften. Det er en pure frifindelse, siger han til finans.dk.

Kristian Pihl Lorentzen er onsdag blevet orienteret om konklusionerne i undersøgelsen, der er blevet udarbejdet af Deloitte.

Folketingets transportordførere blev i december sidste år gjort bekendt med et anonymt brev.

Her blev det påstået, at der skete en sammenblanding af økonomien i PostNords brevforretning og datterselskabet PostNord Logistics, der opererer i konkurrence med private aktører.

Transportministeriet oplyser til Ritzau, at der senere onsdag vil komme en officiel udmelding fra ministeriet om sagen.

/ritzau/