Falsk reklame, kopivarer og manglende udlevering. Den danske webshop Styled.dk har ramt en byge af kritik det seneste år.

Og det stopper altså ikke her. Det seneste nye er snyderi med anmeldelser.

Det er den kendte side Trustpilot, hvor man kan anmelde webbutikker, som har reageret på en anderledes aktivitet under Styled.dks anmeldelser. Det skriver Børsen.

Trustpilot mener nemlig, at tøjbutikken systematisk har forsøgt at få slettet kritik af dem inde på anmeldelses-platformen.

»Vi har opdaget, at dette selskab har rapporteret anmeldelser på en partisk måde, for eksempel ved systematisk af rapportere alle eller de fleste negative anmeldelser og/eller gentagne gange at have rapporteret anmeldelser, der ikke er i strid med vores retningslinjer,« forklarer Trustpilot.

Det betyder, at man har lagt et gult banner på Styled.dks Trustpilot-side for at gøre brugerne opmærksomme på den form for fusk.

B.T. har tidligere skrevet om kunder, der føler sig snydt af webbutikken.

Blandt andet lovede de på et tidspunkt et gratis ur til en værdi af 399 kroner til de første 100 kunder på hjemmesiden.

Men da uret kom frem var det ikke i nærheden af den værdi, som de havde lovet.

Har du haft gode eller dårlige oplevelser med Styled.dk, så del dem med os via 1929@bt.dk.

»Det ur kan ikke have en værdi af 399 kroner. Det er lavet af plastik og går i stykker så let som ingenting. Jeg havde ikke forventet at få et ur i topkvalitet, men heller ikke et, der var så ringe,« sagde Jesper Ebbesen i den forbindelse.

»Min datter har et ur fra Fætter BR. Det er i klart bedre kvalitet,« fortsatte han.

Derudover har Styled.dk også oplevet massiv kritik for at have for lang leveringstid, at varerne ikke har den kvalitet, man forventer ved ankomsten, samt at pengene bliver trukket med det samme, før varen er sendt.

Ifølge Børsen har Styled.dk rapporteret 1145 anmeldelser siden den 1. januar i år. Trustpilot har færdigbehandlet 1128 af dem, og af dem har 991 været anmeldelser, hvor der er blevet givet én stjerne til virksomheden.

Og det er altså mange af dem, som Styled.dk har formået at få slettet, hvilket giver dem et højere gennemsnit i anmeldelserne inde på Trustpilot.

Lige nu er det kun 16 procent af de 3280 anmeldelser, som har én stjerne, men det tal ville altså være langt højere, hvis de ikke havde overtrådt Trustpilots kodeks.