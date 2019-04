Flying Tiger siger farvel til Mette Maix, der fik under to år som direktør for selskabet.

Mette Maix er færdig som direktør for Flying Tiger efter under to år på posten. Det oplyser kæden i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen oplyser hun, at hun ikke er tilfreds med de ændringer i ledelsen, der er blevet foretaget tidligere i år.

- Jeg må også konstatere, at jeg ikke har følt mig tilfreds med den ledelsesmæssige opstilling, som blev vedtaget i januar, og derfor har jeg valgt at opsige min stilling, siger hun i pressemeddelelsen.

Kæden har kæmpet med at øge profitten på en milliardstor omsætning. Så sent som i februar blev 40 af selskabets ansatte fyret i en fyringsrunde.

Det er endnu ikke kendt, hvordan selskabets regnskab for 2018 ser ud. Men Mette Maix selv har tidligere oplyst, at overskuddet ikke er godkendt.

Og netop evnen - eller mangel på samme - til at tjene penge på en milliardstor omsætning var teamet i selskabets 2017-regnskab.

Her rundede omsætningen fem milliarder kroner for første gang. Men lige lidt hjalp det på bundlinjen, hvor kæden præsterede blot fire millioner kroner.

Kæden har de seneste år haft en ekspansiv vækst. Der er nu næsten 1000 Flying Tiger-butikker fordelt på 30 lande.

/ritzau/