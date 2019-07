Salget af den rødlige italienske aperitif vokser igen i 2019 med næsten en fjerdedel.

Der har igen i år været en voksende tørst efter Aperol i årets første seks måneder.

Den farverige drink, der måske bedst kendes for sin hovedrolle i en Aperol Spritz, har været en eftertragtet vare på diverse barhylder verden over.

I første halvår af 2019 er salget af Aperol vokset med mere lidt under en fjerdedel, viser regnskabet for producenten Campari.

Særligt april, maj og juni betegnes af Campari som en højsæson for salget af de forskellige mærker såsom Aperol.

Ifølge Campari er salget vokset, til trods for at vejret i 2019 ikke umiddelbart hjalp salget lige så meget på vej som det solrige 2018.

Campari-koncernen, der er bygget op om salget af Campari, har også siden opkøbt Grand Marnier. Begge de to klassiske mærker har dog de seneste år måttet tage plads i anden række efter Aperol er kommet på mode.

Pladsen på Campari-imperiets trone bliver cementeret af, at der i årets første seks måneder er solgt mere Aperol end Grand Marnier og Campari tilsammen.

Samlet kan Campari også notere, at der er en voksende efterspørgsel efter den slags drikkevarer i Skandinavien. Den nordiske tørst efter de italienske aperitifs tilskrives hovedsageligt en voksende efterspørgsel efter Aperol.

Det gode Aperol-salg har hjulpet Campari med at løfte sit overskud med lidt over en tiendedel til over 780 millioner kroner.

/ritzau/