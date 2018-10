Den britiske bank RBS har sat 100 millioner pund ekstra til side på grund af frygt for verden efter brexit.

Edinburgh. RBS, Royal Bank of Scotland, har som den første britiske bank reageret på, at Storbritannien kan blive ramt af betydelig uro, hvis unionen til marts forlader EU uden gennemarbejdet aftale om de fremtidige forhold.

Det skriver Reuters oven på bankens regnskabsaflæggelse fredag. Banken har øget sine nedskrivninger med 100 millioner pund, små 900 millioner kroner, for at polstre sig mod fremtidige problemer.

- Der er øget usikkerhed i markedspladsen, indtil vi får en aftale, og det er det, der er reflekteret, siger bankens administrerende direktør, Ross McEwan, ifølge Reuters på en telekonference.

Storbanken har haft indtægter for 10,3 milliarder pund i årets første ni måneder, en mindre stigning. Resultatet er dog faldet med små 200 millioner pund, ikke mindst fordi nedskrivninger er øget til 381 millioner pund.

Det er de næsten ene på grund af de ekstra 100 millioner pund, der er sat til side på grund af en mulig aftaleløs brexit.

Bank of England sagde torsdag, at banker skal lægge nok penge til side til at kunne modstå et farvel til EU uden aftale. Et farvel til EU uden aftale vil ikke bare afskære den britiske finanssektor fra Europa, det kan også betyde store økonomiske udfordringer, når varer skal fortoldes ind og ud af Storbritannien.

Royal Bank of Scotland oplyser i regnskabet, at man har fået en godkendelse fra de hollandske myndigheder til at bruge banklicensen fra NatWest Markets N.V., der har hovedsæde i Holland, og som RBS ejer, til fortsat at kunne servicere europæiske kunder, hvis Storbritannien forlader det indre marked.

Storbritannien forlader EU i slutningen af marts 2019. Efter det tog Storbritanniens regering mere end halvandet år at blive enige om sit eget udgangspunkt for forhandlingerne med EU, er der tvivl om, hvorvidt der er tid til at forhandle en aftale hjem.

/ritzau/