Coronakrisen kan have tildelt den amerikanske økonomi det største slag nogensinde, spår centralbankchef.

Coronakrisen har sandsynligvis sendt USA's bruttonationalprodukt (bnp) ud i det største fald nogensinde i årets andet kvartal.

Det siger chefen for landets nationalbank, Jerome Powell, onsdag, efter at centralbanken har afsluttet et rentemøde.

Det skriver mediet Bloomberg News.

Torsdag kommer der tal for, hvordan den amerikanske bnp, der er et udtryk for den samlede størrelse af landets økonomi, har udviklet sig.

Her forventer økonomerne ifølge Bloomberg News et fald på 34,5 procent i april, maj og juni, når der sammenlignes med kvartalet før.

Udbruddet af coronavirus og de restriktioner, der er blevet indført for at stoppe smittespredningen, har været et hårdt slag for den globale økonomi.

Forbrugerne har holdt sig hjemme, og det har ramt den amerikanske økonomi, hvor privatforbruget udgør to tredjedele af landets bnp.

/ritzau/