USA's bnp dykkede med 9,5 procent fra første til andet kvartal, der var præget af nedlukningen.

Den amerikanske økonomi led et stort tilbageslag i andet kvartal, hvor landet var ramt af coronaudbrud og en delvis nedlukning af samfundet.

Fra første til andet kvartal skrumpede USA's økonomi med 9,5 procent, skriver Washington Post. Det er det største fald i de 70 år, der er ført statistik over udviklingen.

På årsbasis - som amerikanerne kigger på - er faldet i bnp opgjort til 32,9 procent. Det viser tal fra det amerikanske handelsministerium.

Det er ikke et udtryk for et fald i den størrelsesorden, men fordi man i opgørelserne omregner kvartalstallet til årsbasis.

Ud over tallet for bnp er der også offentliggjort et dystert tal fra det amerikanske arbejdsmarked.

1,43 millioner meldte sig ledige i sidste uge, hvilket er blandt de højeste tal i historien, men dog lavere end i starten af nedlukningen.

/ritzau/