Beskæftigelsen steg i marts et stykke over, hvad økonomer havde gættet på. Arbejdsløshedsprocent er uændret.

Beskæftigelsen i USA uden for landbruget - det såkaldte kongetal - steg i marts med 196.000 personer, og det var bedre end forventet.

Det viser tal fra USA's arbejdsministerium.

På forhånd havde økonomer og bankfolk gættet på, at beskæftigelsen ville stige med 177.000 personer.

Fremgangen kommer efter nogle meget ringe tal for februar. Her steg beskæftigelsen blot med 20.000 personer.

Arbejdsløsheden forbliver i procent på 3,8.

- Der er forårsstemning på det amerikanske arbejdsmarked. Beskæftigelsen blomstrer igen efter sidste måneds svage jobrapport.

- Kongetallet er bedre end ventet, og dermed fortsætter historiens længste opsving på det amerikanske arbejdsmarked, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsen er steget uafbrudt i USA de seneste 102 måneder - eller otte et halvt år. Det er en historisk lang periode.

Hos Danske Bank ser man positivt på den seneste jobrapport.

- Martstallet understøtter, at det amerikanske jobmarked er stærkt og ikke udviser tegn på at bremse op.

- Selv om beskæftigelsestallene altid reagerer med en vis forsinkelse i forhold til den samlede økonomiske vækst, så er der ikke meget, der i øjeblikket tyder på, at amerikansk økonomi er på vej mod en nedtur, siger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i en pressemeddelelse.

Kongetallet er en strømpil for verdensøkonomien, og tallet får derfor stor opmærksomhed blandt økonomer.

Efter en svag rapport i februar viser martsrapporten positive tegn. Det vurderer Kim Blindbæk, makroanalytiker hos Sydbank.

- I sidste måned blev investorerne chokeret over en meget sløj jobskabelse. Rapporten her i marts mindsker på kort sigt investorernes bekymringer for, om vi skal til at vænne os til svagere jobskabelse, siger han i en pressemeddelelse.

