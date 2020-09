We're Hiring - Vi ansætter - lyder det på et skilt i et butiksvindue i Miami, Florida. Coronakrisen gjorde millioner af amerikanere arbejdsløse. Nu meddeler USA's centralbank, at den ikke vil hæve renten, før der er fuld beskæftigelse og inflationen er nået op på to procent. Joe Raedle/Ritzau Scanpix