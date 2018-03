Jobvæksten var bedre end forventet på amerikansk jobmarked, men kontroversiel told kan trække den anden vej.

Washington. Der blev skabt 313.000 nye job på det amerikanske arbejdsmarked i februar, mens arbejdsløsheden fortsat er på 4,1 procent.

Det viser den officielle arbejdsmarkedsrapport for februar, som det amerikanske arbejdsministerium har offentliggjort fredag.

Det er ifølge nyhedsbureauet AP det højeste månedstal over nye job i halvandet år.

Med så kraftig en øgning i nye job stiger presset på den amerikanske centralbank for at sætte renten op, måske også med mere end mange forventede indtil for nylig, for at forhindre en overophedning af økonomien.

Men inden for de seneste par dage er der kommet en anden bekymring til, som kan trække den modsatte vej.

Torsdag valgte præsident Donald Trump ensidigt at lægge 25 procent told på stål og 10 procent på aluminium.

EU, Kina og andre store lande har truet med at svare igen, og det kan i værste fald udløse en handelskrig. Det vil kunne bremse den økonomiske vækst i verden, også i USA, og føre til stigende arbejdsløshed.

Tallene fra USA's arbejdsministerium er stærkere end ventet.

En stærk vækst i USA er normalt godt nyt for Danmark, men så let er analysen ikke denne gang ifølge cheføkonom Steen Bocian hos Dansk Erhverv.

- Det stramme amerikanske arbejdsmarked trækker i retningen af højere renter også herhjemme.

- Højere renter kan i perioder være svære at absorbere i de finansielle markeder, og udsigten til højere renter var da også en del af forklaringen på den globale aktieuro i februar, siger Steen Bocian.

Samlet set er der dog ifølge cheføkonomen tale om "godt nyt for dansk økonomi og danske virksomheder".

Med den lave arbejdsløshed stiger lønpresset i USA, påpeger økonomen. Det var tydeligt efter den forrige jobrapport.

I fredagens melding fra beskæftigelsesministeriet blev tallene for januar også opjusteret.

Der blev skabt 239.000 job i årets første måned. Tidligere var der meldt om 200.000 nye arbejdspladser.

/ritzau/