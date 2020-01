Kongetallet i USA for december er lidt lavere end forventet, men bekræfter alligevel USA's historiske opsving.

Der blev i december skabt 145.000 arbejdspladser uden for landbruget i USA, viser tal fredag fra arbejdsministeriet i Washington - også kaldet kongetallet.

Det var lidt under økonomernes forventning, der lød på 164.000 job. Det fremgår af en opgørelse foretaget af nyhedsbureauet Reuters.

Kongetallet er tallet for, hvor mange nye job - uden for landbruget - der bliver skabt i USA i den foregående måned. Det er en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.

Med tallene fra december sidste år netop offentliggjort kan der samtidig gøres status over hele 2019.

I løbet af hele sidste år blev der skabt 2.108.000 nye job uden for landbruget i USA. Det oplyser Dansk Industri.

Det er den laveste jobvækst siden 2011.

- 2019 byder på den laveste amerikanske jobvækst i otte år, men det er helt naturligt. Ledigheden er sendt ned på laveste niveau i 50 år, og derfor er det svært at opretholde en høj jobvækst måned efter måned, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Selv om tallene var lidt under forventningen i december, så var der endnu en gang tale om jobvækst i USA.

Dermed har der været 111 måneders uafbrudt jobvækst i landet. Det bekræfter, at USA er inde i det længste økonomiske opsving i historien.

Arbejdsløshedsprocenten holder sig uændret på 3,5 procent.

- Selv om jobrapporten var lidt til den svage side i forhold til forventningerne, ændrer det ikke ved det overordnede billede af, at jobopsvinget i amerikansk økonomi fortsætter, siger senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj i en kommentar.

- Det ændrer heller ikke den underliggende makrohistorie om, at det egentlig går okay i amerikansk økonomi, og at den amerikanske centralbank stadig har ammunition til at understøtte økonomien lidt mere om nødvendigt.

/ritzau/