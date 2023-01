Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den nordjyske satellitvirksomhed Gomspace skal både have ny direktør og bestyrelsesformand.

Både topchefen og formanden forlader nemlig deres job med øjeblikkelig virkning, skriver Nordjyske.

Tidligere på ugen meddelte virksomheden, at den står foran en større fyringsrunde, hvor man inden længe siger farvel til cirka 30 procent af de omkring 170 medarbejdere.

Meldingen kom bag på de ansatte, da ledelsen før jul fortalte medarbejderne, at finansieringen for det kommende år var i hus.

Knap var nyheden om massefyringerne landet, før en ny pressemeddelelse afslørede, at bestyrelsesformanden Jens Maaløe tækker sig med det samme på grund af helbredsproblemer.

Også administrerende direktør Niels Buus stopper med øjeblikkelig virkning.

Den nuværende næstformand i bestyrelsen, Jukka Pertola, overtager indtil videre formandsposten, og økonomidirektør Troels Dalsgaard bliver midlertidig direktør, indtil en permanent afløser er fundet.

Den afgående administrerende direktør, Niels Buus, siger til Nordjyske, at det efter 15 år i virksomheden er på tide at give faklen videre til en afløser.

»Jeg er enormt stolt over at have været en del af rejsen i Gomspace, og jeg vil gerne takke bestyrelsen, ledelsesteamet, alle medarbejdere og ikke mindst stifterne for deres støtte gennem årene,« siger han.

Gomspace er et børsnoteret selvskab, der udvikler og producerer nanosatellitter.