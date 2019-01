23-årige Rasmus Serup har fundet sin egen personlige opskrift på succes. Den består af en blanding af kærlighed, hårdt arbejde og vingummi.

Den særlige opskrift har nu resulteret i, at Rasmus Serup og kærestens blot to år gamle selskab, Hairlust Aps, kan fremvise en omsætning på ni millioner kroner.

»Det går fremragende. Indtil juni var vi kun Sofie og jeg. Vi stod selv for alt. Vi pakkede alle vores pakker, klarede kundeservice og de daglige ordrer. Nu er vi 10 ansatte,« siger Rasmus Serup.

Den 23-årige iværksætter har sammen med 28-årige Sofie Tidemand stiftet deres fælles firma, der sælger kosttilskud til håret hos både mænd og kvinder. Blandt andet i form af vingummi.

Rasmus Serup og Sofie Tidemand sælger deres produkter i både Matas-butikker og apoteker. Privatfoto Vis mere Rasmus Serup og Sofie Tidemand sælger deres produkter i både Matas-butikker og apoteker. Privatfoto

Selvom parret nu fortæller deres historie, var det omvendt nødt til at foregå i det skjulte, da de indledte forholdet.

Begge var ansat i et markedsføringsbureau i London, da forelskelsen opstod, fortæller Rasmus Serup.

»Vi fandt sammen kort tid efter, jeg startede i virksomheden. Og det var problematisk, fordi det ikke var kutymen, at man har et forhold til en anden ansat.«

»Og hun var desuden min chef,« siger han.

Rasmus Serup fortæller, hvad han faldt for ved sin kæreste: »Det var helt sikkert det, at hun har noget mellem ørerne. Da jeg kom til firmaet, lærte hun mig rigtig mange ting. Jeg var ny i branchen og skulle oplæres. Hun havde stor erfaring og var knivskarp inden for det område, jeg interesserede mig for. Hun var motiverende og arbejdede selv virkeligt hårdt.«»En anden ting er jo, at hun er en meget smuk kvinde.« Vis mere Rasmus Serup fortæller, hvad han faldt for ved sin kæreste: »Det var helt sikkert det, at hun har noget mellem ørerne. Da jeg kom til firmaet, lærte hun mig rigtig mange ting. Jeg var ny i branchen og skulle oplæres. Hun havde stor erfaring og var knivskarp inden for det område, jeg interesserede mig for. Hun var motiverende og arbejdede selv virkeligt hårdt.«»En anden ting er jo, at hun er en meget smuk kvinde.«

»Hun var meget opmærksom på, at hun havde et kæmpe ansvar, og at det kunne se meget forkert ud udadtil. Mange havde mistanke, men vi blev ved med at benægte det, indtil vi var hjemme i Danmark igen,« fortsætter han.

Ideen til kosttilskuddene, der nu forhandles i både Matas-butikker og apoteker landet over, opstod, da det unge par vendte hjem til Danmark.

»Vi skulle til at finde vores næste arbejde, og det var naturligt for os at vende alle muligheder,« siger Rasmus Serup og fortsætter:

»Mens vi var i London, tog Sofie nogle kosttilskud, der styrkede hendes fine skandinaviske hår. Det virkede i hvert fald på hende.«

Hairlust sælger kosttilskud til håret for både mænd og kvinder. Pr-foto Vis mere Hairlust sælger kosttilskud til håret for både mænd og kvinder. Pr-foto

»Vi så, at der var behov for kosttilskud til håret i Danmark, og at vi kunne markedsføre det online med appel til unge.«

Af det regnskab, den 23-årige har sendt til B.T., fremgår det, at Hairlust i 2018 har omsat for 8,5 millioner. Hertil kommer et endnu ikke bogført beløb, der bringer tallet op over ni millioner kroner, fortæller Rasmus Serup.

Og det unge par har endda haft råd til at lønne sig selv undervejs, samtidig med at årsresultatet før skat forventeligt lander på omkring to millioner kroner. Heraf er de 1,8 millioner bogført.

Det er svært at finde malurt i bægeret hos det unge iværksætterpar. Dog erkender Rasmus Serup, at det kan være hårdt ikke at kunne løsrive sig fra jobbet, der fylder både arbejds- og privatlivet.

Gode anmeldelser på Trustpilot Hairlust får gode anmeldelser på Trustpilot, og det benytter virksomheden i sin markedsføring, fortæller Rasmus Serup. Ud af 542 anmeldelser scorer langt størstedelen, 87 procent, topkarakter i form af bedømmelsen ‘fremragende.’ 10 procent har vurderet et eller flere Hairlust-produkter til ‘god,’ mens 2 procent har vurderet produkterne til ‘middel.’ Ingen har givet scoren ‘under middel’ eller ‘dårlig.’

»Det er svært at slippe arbejdet. Det går ikke én aften, hvor vi ikke snakker arbejde. Vi har aldrig fri, og det er meget stressende. Det er hårdt for sindet, så det er noget, vi prøver at strukturere,« siger han

Rasmus Serup og Sofie Tidemand har nu ansat to på fuld tid, mens de seks resterende er på deltid.

Medarbejderne tæller både en finne, en nordmand og to svenskere, og det er ikke tilfældigt.

»Vi regner med, at vi i 2019 får samme vækst, får flere produkter og flere ansatte. Der skal flere fuldtidsansatte til. Vi er kun lige begyndt i de andre nordiske lande, hvor vi ser et kæmpe potentiale,« siger Rasmus Serup.