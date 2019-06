Omkring syv ud ti af de helt unge medarbejdere i butikskæde har oplevet trusler og chikane fra kunderne. Kun få butikschefer er klar over problemets omfang, viser ny forskning.

For de helt unge i detailbranchen kan debuten på arbejdsmarkedet være en voldsom oplevelse, viser ny forskning.

66 procent af ungarbejderne i alderen 15-17 år har i løbet af de seneste tre måneder været udsat for ubehagelige oplevelser fra kunder i form af skældud, trusler og chikane.

85 procent af butikscheferne tror, at kun meget få eller ingen af ungarbejderne har oplevet det. Det skriver A4 Arbejdsmiljø.

Har du oplevet problemet, så vil B.T. meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Forskningsprojektet er lavet i et samarbejde mellem konsulentvirksomheden Team Arbejdsliv, forskere fra Det Nationale Forskningscenter fra Arbejdsmiljø (NFA) og en unavngiven butikskæde.

Tallene overrasker Hans Jørgen Limborg, forskningschef og partner i Team Arbejdsliv.

»Jeg er overrasket over, at tallene er så høje. Det tyder på, at der er behov for, at der kommer ekstra fokus på det i butikkerne. De unge har ofte mange ydervagter, og derfor bliver de ofte ikke taget med i arbejdsmiljøarbejdet, da det typisk foregår inden for normal arbejdstid,« siger Hans Jørgen Limborg.

Ifølge arbejdsmiljøchef i Coop, Thomas Hermann, har detailbranchen allerede fokus på de unges arbejdsmiljø og de farer, der er omkring ubehagelige episoder med kunderne. Psykologhjælp benyttes, hvis der er behov for det, fortæller han.

2Man skal kunne gå ind på vores arbejdsplads og gå ud fra, at man ikke en gang behøver at tænke på, om man kommer sikkert og helskindet hjem igen. Det gælder for alle ansatte, ikke kun for de unge,« siger Thomas Hermann.

Formålet med forskningsprojektet har været at øge kendskabet til de unges viden om arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Det er sket ved at en række detailbutikker har oprettet arbejdsmiljøgrupper for de unge, hvor man har sat fokus på emner som tunge løft og trusler og chikane fra kunder.

Det er vigtigt, at de unge bliver inddraget i arbejdsmiljøarbejdet, mener arbejdsmiljøforsker Johnny Dyreborg fra NFA.

»Detailbranchen kan skabe et vigtigt grundlag for de unges arbejdserfaringer, herunder erfaringer med løsning af arbejdsmiljøproblemer,« forklarer Johnny Dyreborg.