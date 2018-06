Ledelsen i konkursramte Husejernes Forsikring får hård kritik. Forbrugerombudsmanden overvejer gruppesøgsmål.

København. Ledelsen i Husejernes Forsikring vildledte kunderne og gav forkerte oplysninger i selskabets markedsføring før en konkurs i 2016.

Det konkluderer en undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann & Reumert om Husejernes Forsikring. Selskabet efterlod 26.000 danskere med en værdiløs forsikring efter konkursen.

Ifølge sekretariatschef for Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber Torben Weiss Garne er der tale om særdeles skarp kritik af direktion og bestyrelse i det nu ophørte selskab, der især solgte ejerskifteforsikringer.

- De har misinformeret kunderne i forskellig sammenhæng. Dels om den økonomiske situation i det bagvedliggende selskab og dels om en garantiordning, når de solgte forsikringer.

- Og så har de fortsat med at sælge forsikringer, selv om myndighederne bad dem stoppe, siger han.

Undersøgelsen blev sat i værk, efter at Folketinget vedtog, at selskabets 26.000 kunder ekstraordinært kunne blive dækket af en garantiordning, som normalt kun gælder danske selskaber.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen overvejer et gruppesøgsmål på vegne af de kunder, som har lidt et tab.

- Advokatredegørelsen om Husejernes Forsikring konkluderer, at den tidligere ledelse har handlet ansvarspådragende.

- Nu vil vi nærlæse redegørelsen og tage stilling til, om vi skal føre et gruppesøgsmål på vegne af nogle af selskabets kunder. Det skal vi, hvis der er udsigt til, at det kan hente nogle af de tabte penge hjem, siger hun i en kommentar.

Trods den ekstraordinære garanti har konkursen kostet mange af selskabets kunder penge. For eksempel på forhøjet selvrisiko og nye forsikringer.

Husejernes Forsikring fungerede som et agentur, der solgte forsikringer for det liechtensteinske selskab Gable Insurance. Gable gik konkurs i november 2016. Dermed forsvandt eksistensgrundlaget for Husejernes Forsikring.

Sagen har indtil videre kostet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber i omegnen af 225 millioner.

Ifølge Torben Weis Garne var der mange af kunderne, som troede, at de var dækket af en garanti på baggrund af selskabets markedsføring.

- Men da selskabet så gik konkurs, stod de uden dækning for deres ejerskifteforsikring. Det kan dreje sig om mange hundredtusinder kroner for den enkelte, siger han.

I garantifonden vil man nu se nærmere på undersøgelsen og overveje, om der grundlag for en retssag mod den tidligere ledelse og direktion.

Garantifonden lagde i 2017 sag an mod blandt andet konkursboet for Gable i Liechtenstein for at få erstattet nogle af fondens tab.

