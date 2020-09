Mange tror, man opnår mere succes og magt på jobbet, hvis man viser dominant og aggressiv adfærd. Skal man nå til tops, gør man det nemlig med spidse albuer og ved at holde de andre kollegaer nede.

Sådan lyder en myte, som en række forskere har sat sig for at undersøge. Men deres undersøgelse af myten viser noget helt andet.

Nemlig, at dårlig attitude og opførsel langt fra gavner dig på arbejdspladsen. Det skriver Finans.

»Mange mennesker tror, at den 'flinke' mand/kvinde altid slutter sidst i feltet på arbejdspladsen,« siger Cameron Anderson, der er den ledende skribent på undersøgelsen og professor i organisatorisk adfærd fra Haas School of Business ved University of California i Berkeley.

Ifølge forskerne kommer myten af, at vi i højere grad lægger mærke til mennesker, der opfører sig dårligt. Vi er mere opmærksomme på dem end på de flinke mennesker med magt.

De har det nemlig med at glide i baggrunden, hvorimod ubehagelige mennesker står klarere i erindringen, mener forskerne.

Undersøgelsen bygger på to langvarige studier af collegestuderende i USA. De er blevet fulgt, lige før de skulle ud på arbejdsmarkedet, og så igen 14 år senere, hvor de var godt i gang med deres karriere.

Først blev personernes personlighedstræk testet, da de stadig gik i college. Resultaterne blev senere sammenholdt med den magtposition, de havde opnået efter 14 år på arbejdsmarkedet.

Sammenligningen viste, at de, der var mere omgængelige, energiske, ekstroverte og selvbevidste i college-årene, havde opnået en højere og mere magtfuld position på arbejdsmarkedet.

Derimod viste sammenligningen også, at de studerende, der var egoistiske, altid klar til kamp og bedrageriske, ikke havde større sandsynlighed for magt.

Dette uanset køn, alder, etnicitet, uddannelse, arbejdskultur, industri og gennemsnit.

Altså var resultatet, at det ikke kan betale sig at opføre sig grimt, mobbe og være egoistisk, hvis du gerne vil have magt og nå langt op i hierarkiet på arbejdet. Tværtimod.