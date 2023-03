Lyt til artiklen

Det er velsagtens en af de mest kendte og ikoniske restaurantkæder i Danmark.

Men ikke desto mindre er det meget svært for Jensens Bøfhus at skabe en overskudsforretning.

Det skriver Finans.

Mediet skriver, at Jensens Bøfhus snart kommer med endnu et årsregnskab med underskud, hvilket også er sket de seneste tre år.

Derfor skal der skydes mere kapital ind i bøfkæden, og det har alle ejerne ikke haft likviditet til.

Af samme grund forlader Hans Bøgh-Sørensen ejerkredsen, så nu overtager Georg Gundersen og Torben Østergaard Nielsen hele ejerskabet af Jensens Bøfhus.

De to ejere har skudt 15 millioner ind i firmaet i denne omgang.

I oktober 2022 prøvede man at vende skuden ved at fjerne et ledelseslag, reducere omkostninger og generelt kigge hele organisationen igennem.

Bestyrelsesformand i Jensens Bøfhus, Christian Pagaard Junker, fortæller til Finans, at man inden for en måned kommer med et årsregnskab med et underskud på omkring 50 millioner kroner.