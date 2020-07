Hard Rock Cafés danske datterselskab kæmper med at få styr på økonomien.

For femte år i træk har selskabet nemlig præsenteret et underskud, og denne gang er der tale om et større millionbeløb.

Det skriver Finans.

Underskuddet lyder i seneste regnskabsår på godt 10 millioner kroner, og derfor er selskabets egenkapital nu negativ med hele 15 millioner kroner.

Det kommende regnskabsår ser dog heller ikke ud til at blive markant bedre, da selskabets ledelse påpeger, at coronakrisens nedlukning har sat sit præg på restaurantens omsætning og indtjening.

»Som en konsekvens af dette har ledelsen gennemført besparelser, der har nedbragt omkostningerne betragteligt, blandt andet gennem afskedigelser af timelønnede ansatte.«

I den forbindelse har ejeren af den verdensomspændende restaurantkæde Hard Rock Café dog forsikret, at man vil holde hånden under sin danske restaurant.

Ifølge Finans ventes det, at selskabets egenkapital bliver genetableret gennem en kapitalforhøjelse eller konvertering af gæld.

Sidste år omsatte selskabet for 50 millioner kroner.

Det samlede tab over de seneste fem år løber op i hele 58 millioner kroner.

I 2019 havde det danske datterselskab 60 ansatte.

Hard Rock Café åbnede i 1995 ved siden af Tivoli i København, men siden marts 2015 har restauranten ligget ved Rådhuspladsen.