Café Luna på Boulevarden lukker frem til november på grund af underbemanding. Kok og Masterchef finalist Nanna Boje Carlsen er sygemeldt.

Det skriver hun i to opslag på Instagram, hun slog op torsdag og fredag.

I torsdagens opslag kommer hun ind på årsagen til sygdommen, mens hun i fredagens fortæller, hun er sygemeldt.

»Jeg kan sige, at jeg ikke altid har det pisse fedt. Det har jeg ikke haft det sidste stykke tid. Det resulterer i overspisninger, forhøjet blodtryk, kvalme, søvnløshed, en besvimelse eller to her, der og alle vegne,« skriver Nanna Boje Carlsen.

Hun blev ellers hentet ind som restaurantchef og medinvestor, efter Café Luna gik konkurs i december 2020. Her investerede den tidligere Danmarksmester med AaB i 90erne Jakob Krüger i cafeen, og den genåbnede i februar med pomp og pragt.

Men nu er cafeen nødt til at holde lukket frem til november på grund af underbemanding, skriver Café Luna på Facebook.

Indenfor de seneste fem dage har cafeen da også i to separate opslag søgt både tjenere og køkkenpersonale.

Flere sektorer herunder servicebranchen har længe råbt op om manglen på arbejdskraft. I juni måned viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at hver fjerde virksomhed i servicebranchen manglede hænder. I maj var det 19 procent af virksomhederne, der manglede hænder.

Om det er den tendens, der har ramt Café Luna vides ikke, da det ikke har været muligt at få en kommentar hverken fra Café Luna eller Nanna Boje Carlsen.