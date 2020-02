Et svært markedsmiljø med meget lave renter har sidste år gjort det vanskeligere for Nordea at tjene penge.

Stigende omkostninger og faldende indtægter har været med til at give Nordea et faldende overskud i 2019.

Faktisk er overskuddet på 11,5 milliarder kroner det halve i forhold til det, den nordiske bankkoncern tjente året før.

Det fremgår af seneste årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

Sidste år havde Nordea samlede indtægter på 64,5 milliarder kroner, hvilket var et fald på seks procent sammenlignet med året før.

Samtidig steg de samlede udgifter med 19 procent til 44,7 milliarder kroner.

Generelt har det ikke været det nemmeste år for Nordea, der ligesom resten af banksektoren har været negativt påvirket af de meget lave renter.

Det fortæller Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank.

- Det meget svære markedsmiljø, som banken opererer i, har givet anledning til, at man har haft sværere ved at tjene penge i 2019 i forhold til i 2018.

- Renterne er faldet markant, og aktivitetsniveauet er også faldet, hvilket gør ondt på handelsindtægterne. Og så har man også stigende omkostninger, siger analytikeren.

Årsregnskabet er det første med danske Frank Vang-Jensen som koncernchef for storbanken. Han afløste i september sidste år finnen Casper von Koskull.

Da Frank Vang-Jensen i oktober præsenterede Nordeas regnskab for tredje kvartal, skete det sammen med en ny plan, der blandt andet skulle hjælpe til med at forbedre bankens indtjening.

Og det arbejde forløber efter planen, fortæller koncernchefen.

- Vi er begyndt at eksekvere på vores nye forretningsplan.

- Vores fokus er på at levere på de finansielle mål, som blev præsenteret på vores kapitalmarkedsdag i oktober - og det forløber planmæssigt, siger Frank Vang-Jensen i en kommentar til årsregnskabet.

/ritzau/