En ny udmelding fra den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, er ikke til at misforstå.

Han beder danske virksomheder om at vælge side i krigen og ikke spille på to heste.

Det skriver Finans, der netop har interviewet Vydoinyk.

»Det er en ny virkelighed. Det vil være under dansk erhvervslivs moralske værdier at gøre forretninger i Rusland,« siger han til mediet.

Derfor beder han indtrængende dansk erhvervsliv om at stoppe alle aktiviteter i Rusland med pointen om, at jo mere man betaler i skat til Rusland, desto længere tid kommer krigen til at vare.

Med andre ord mener han, at de danske virksomheder, som fortsætter aktiviteter i Rusland, støtter Putins såkaldte krigsmaskine.

Specielt Rockwool, der fremstiller stenuldsisolering i Rusland, bliver der peget på.

Industrikoncernen har omkring 1.200 russiske ansatte og har ikke planer om at stoppe produktionen i landet, oplyser Finans.

Af den grund foreslår ambassadøren, at virksomheden ændrer sit slogan til 'for hvert stykke isolation, du køber, betaler vi 10 cent til den russiske hær, så den kan dræbe ukrainsk børn.'

Listen over selskaber, der dropper deres engagement i Rusland, har siden invasionen vokset sig længere.

Af danske virksomheder har Coop, der blandt andet ejer kæderne Kvickly og SuperBrugsen, og Salling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka, taget et aktivt valg om at boykotte Rusland ved at fjerne samtlige russisk producerede varer fra hylderne. Endvidere har Vestas stoppet ny aktivitet i landet.

Derudover har virksomhedsgiganter som McDonald's, Apple og IKEA valgt at trække sig ud af Rusland.