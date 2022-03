Neon. En farveløs og lugtfri gas.

Det lyder umiddelbart ikke spændende, men det beskedne grundstof spiller tilfældigvis en afgørende rolle i fremstillingen af den teknologi, vi bruger hver dag verden over.

For den er nøgleingrediens i fremstillingen af mikrochips som bruges i alt fra køleskabe og biler til mobiltelefoner og computere.

Men den russiske invasion af Ukraine truer nu med at forårsage en ny mangel på mikrochips – ligesom det var tilfældet under coronapandemien. Det skriver CNN.

For to af Ukraines største leverandører af neon, der står for halvdelen af verdens forsyning til fremstillingen af mikrochips, er for nuværende lukket ned som konsekvens af Ruslands invasion af landet. Det drejer sig om de ukrainske selskaber Ingas i Mariupol og Cryoin i Odeassa.

Og det kan i sidste ende gå hårdt ud over leverancerne og teknologien ligesom det kan og allerede har ført til prisstigninger.

»Hvis lagrene bliver opbrugt inden april, og chipproducenterne ikke har sikret sig ordre i andre regioner af verden, vil det sandsynligvis betyde en begrænsning i den brede forsyningskæde og en manglende evne til at fremstille slutprodukter til mange nøglekunder,« siger Angelo Zino, analytiker hos analysefirmaet CFRA til CNN.

Ifølge Larissa Bandarenko, der er udviklingsdirektør i Cryoin, fortæller, at virksomheden kan klare at holde lukket i mindst tre måneder, men advarer om, at hvis udstyr bliver beskadiget, så vil det være endnu sværere at genstarte driften.

Prisen på neon er allerede steget betragteligt. Især i Kina der melder om en firdobling af prisen pr. kubikmeter og tal fra USAs internationale handelskommission viser, at de globale priser på neon er steget med cirka 600 procent siden Rusland annekterede den ukrainske Krim-halvø tilbage i 2014.

Selvom det er muligt for andre lande at skrue op for fremstillingen af neon, vil det tage op imod to år, og mange aktører vil måske tøve med at gøre det, hvis situationen viser sig at være midlertidig, mener analytikere ifølge CNN.