Måske der skal købes en lidt dyrere champagne til Dronningens nytårstale. Danskerne får nemlig en række skattelettelser fra det nye år, som de færreste kender til.

Det fortæller privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

»Skattelettelserne sker på baggrund af reformer, der er vedtaget for år tilbage. Derfor er folk nok ikke klar over, at der venter skattelettelser fra nytår,« siger han.

Det drejer sig om syv forskellige lettelser i skattebetalingen. Det har Brian Friis Helmer fundet ud af i en ny analyse, som Finans kunne fortælle om onsdag.

Samlet betyder lettelserne, at en dansker med en årsindkomst på 400.000 kroner og mere end 15 år til folkepensionsalderen får 1.150 kroner mere udbetalt efter skat i 2020.

Men hvis man er topskatteyder med samme udgangspunkt, kan man få helt op til 4.000 kroner i skattelettelse i 2020.

Topskatteyderne skal særligt sende en tanke til den tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt. Det er nemlig en udvikling i den topskattereform, hun gennemførte i 2012, der fra det nye år hæver grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

»For dem, der betaler topskat, er det en kærkommen skattelettelse, for det bliver en mindre del af ens indtægt, man skal betale topskat af. Det er noget, der batter for topskatteyderne,« siger Brian Friis Helmer.

Grænsen for, hvornår man betaler topskat, er i dag på 513.400 kroner efter arbejdsmarkedsbidraget. Men fra det nye år stiger det niveau til 531.000 kroner.

Det er ikke den eneste skattelettelse, man vågner op til den 1. januar.

Der er også en række fradrag, der bliver hævet fra nytår som led i den skattereform, der blev vedtaget af den tidligere regering og Dansk Folkeparti i 2018. Fradragsreglerne kan være en uoverskuelig jungle, og blandt de hævede fradrag er der en række, der er knap så folkeligt kendte.

Skatteændringer fra 2019 til 2020 -Topskattegrænsen bliver sat op fra 513.400 kr. i 2019 til 531.000 kr. i 2020. Det giver isoleret set en skattelettelse på 2.640 kr, hvis ens indtægt oversteg topskattegrænsen på 531.000 kr. i 2019 og 2020. Beløbene er efter arbejdsmarkeds-bidrag.

- Det ekstra pensionsfradrag bliver hævet fra 8 pct. til 12 pct., hvis der er mere end 15 år til folkepensionsalderen, mens fradraget hæves fra 22 pct. til 32 pct., hvis man har mindre end 15 år til folkepensionsalderen.

- Derudover hæves loftet for det ekstra pensionsfradrag fra 71.500 kr. til 73.100 kr. Det ekstra pensionsfradrag blev indført som en del af skattereformen i 2018.

- Beskæftigelsesfradraget får et nøk opad fra 10,1 til 10,5 pct., mens loftet for beskæftigelsesfradraget stiger fra 37.200 kr. til 39.400 kr.

- Som en del af skattereformen fra 2018 blev jobfradraget indført. Jobfradragets loft stiger fra 2.100 kr. til 2.600 kr., mens procentsatsen stiger fra 3,75 til 4,5 pct. Tjener man mere end 253.600 kr. om året, så får man det maksimale jobfradrag.

- Personfradraget stiger en smule fra 46.200 kr. til 46.500 kr.

- Bundskatten stiger en smule fra 12,13 pct. til 12,14 pct. Kilde: Arbejdernes Landsbank.

Men det mest markante er stigningen i det ekstra pensionsfradrag, som hæves fra otte procent til 12 procent, hvis man har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Hvis man har mindre end 15 år til folkepensionsalderen, bliver fradraget hævet fra 22 procent til 32 procent.

»Den betyder noget for folk, fordi de fleste indbetaler fast til pension. Og nu bliver fradraget større, så man skal så at sige betale en mindre del af sin pensionsindbetaling selv. Dermed får man mere ud af sin pensionsbetaling i 2020,« siger Brian Friis Helmer.

Ud over højere fradrag på sin pensionsbetaling kan de arbejdende danskere se frem til højere fradrag på deres løn.

Man skal dog passe på med at lade sig forblænde af de mange lettelser, hvis man bor særlige steder i landet.

Otte kommuner hæver nemlig deres kommuneskat fra det nye år, og den lokale skattestigning kan ende med at æde gevinsten. Det drejer sig om Kolding, Rudersdal, Greve, Esbjerg, Holstebro, Randers, Hjørring og Odense kommuner.