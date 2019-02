Du kender dem næppe, det er heller ikke sikkert, du kender deres butikker. Men familien Tobiassen har igennem en årrække tjent et stort millionbeløb på deres 14 lavprissupermarkeder rundt om i landet.

Netto, Føtex, Bilka, Superbrugsen. Store konkurrenter er der nok af, men familien Tobiassen har alligevel skabt en god forretning med supermarkedskæden ABC Lavpris.

Faktisk så god en forretning, at de over de seneste ti år har skabt et samlet overskud på 300 millioner danske kroner, skriver finans.dk.

De fjorten butikker ligger i det centrale Jylland, dog med en enkelt butik på Fyn. Den lille kæde tog sin spæde begyndelse i byen Videbæk udenfor Herning, da fætrene Esper og Henning Tobiassen købte et minimarked i byen.

Dengang bestod personalet af to købmænd, to lærlinge og en kassedame på halv tid. Omsætningen det første år lød på 10 millioner kroner.

I dag - 38 år senere - har kæden rundet en årlig omsætning på en milliard kroner og 550 ansatte.

Ejerforholdet er der dog ikke ændret på. Det er stadig de to grene af Tobiassen-familien, der ejer ABC Lavpris-kæden.

De kan med et stor smil kigge i regnskabet, der viser et overskud på 33 millioner kroner i det seneste regnskabsår, skriver finans.dk.